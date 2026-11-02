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Ufficiale, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: contratto fino al 2027 (COMUNICATO)

Campionato
di Paolo Rosi
paolo zanetti
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Cambio in panchina in casa Udinese all'indomani della pesante sconfitta interna contro la Roma. Il club friulano ha sollevato dall'incarico Kosta Runjaic, pagando il 2-5 maturato sabato scorso.
La guida tecnica della prima squadra è stata affidata ufficialmente a Paolo Zanetti: "Udinese Calcio è lieta di annunciare di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027".
Il nuovo allenatore esordirà subito sul campo: "Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00".
(udinese.it)
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