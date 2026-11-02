Ufficiale, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: contratto fino al 2027 (COMUNICATO)

Roma. Il club friulano ha sollevato dall'incarico Kosta Runjaic, pagando il 2-5 maturato sabato scorso. Cambio in panchina in casa Udinese all'indomani della pesante sconfitta interna contro la. Il club friulano ha sollevato dall'incarico, pagando il 2-5 maturato sabato scorso.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata ufficialmente a Paolo Zanetti: "Udinese Calcio è lieta di annunciare di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027".

Il nuovo allenatore esordirà subito sul campo: "Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00".

(udinese.it)