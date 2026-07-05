Marocco, El Aynaoui: "Al Mondiale non ci sono partite facili. Sono in contatto con Gasperini"

Il Marocco travolge il Canada con uno schiacciante 0-3 e stacca il pass per i quarti di finale. Altra buona prestazione da parte di Neil El Aynaoui che ha giocato l'intero match. La nazionale africana affronterà la Francia nei quarti di finale della manifestazione iridata e ci sarà, quindi, un derby giallorosso con Manu Koné.

Il numero 8 della Roma, al termine della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il Canada ha iniziato la partita molto bene, noi meno. Nel secondo tempo abbiamo trovato soluzioni per essere più pericolosi. Sappiamo che non ci sono partite facili al Mondiale, ma il Canada ha messo forte intensità nel primo tempo e ci ha sorpresi un po'". Ma non solo, perché al classe 2001 gli è stato chiesto se durante la manifestazione sia riuscito a parlare con Gasperini: "Sì. Sono in contatto con lo staff, ci sentiamo per messaggio".