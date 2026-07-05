News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Marocco, El Aynaoui: "Al Mondiale non ci sono partite facili. Sono in contatto con Gasperini"

Nazionali
di FabioD
domenica, 05 luglio 2026 alle 14:31
el aynaoui marocco
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Marocco travolge il Canada con uno schiacciante 0-3 e stacca il pass per i quarti di finale. Altra buona prestazione da parte di Neil El Aynaoui che ha giocato l'intero match. La nazionale africana affronterà la Francia nei quarti di finale della manifestazione iridata e ci sarà, quindi, un derby giallorosso con Manu Koné.
Il numero 8 della Roma, al termine della partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Il Canada ha iniziato la partita molto bene, noi meno. Nel secondo tempo abbiamo trovato soluzioni per essere più pericolosi. Sappiamo che non ci sono partite facili al Mondiale, ma il Canada ha messo forte intensità nel primo tempo e ci ha sorpresi un po'". Ma non solo, perché al classe 2001 gli è stato chiesto se durante la manifestazione sia riuscito a parlare con Gasperini: "Sì. Sono in contatto con lo staff, ci sentiamo per messaggio". 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

gasperini 2 roma cannes 1

Ritiro Roma, ufficiale l'amichevole contro il Newport County: si giocherà in Galles il 4 agosto (FOTO)

lug 05, 17:07

Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese.  La sfida è in programma...

images (20)

VIDEO - Domani al via la campagna abbonamenti: l'indizio social del club

lug 05, 16:24

Ci siamo. Da domani partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. A confermarlo è stata, di fatto, proprio la Roma che ha pubblicato un video dello stadio Olimpico interamente giallo e ro...

greenwood drib

Calciomercato Roma, il presidente del Marsiglia non accetta sconti per Greenwood: "Non venderò i big a prezzo di saldo"

lug 05, 16:14

La Roma sogna Mason Greenwood. L'operazione resta molto onerosa e la trattativa non sembra essere ancora entrata in una fase calda. Il presidente del club francese, Stephan Richard, ha spiegato al quo...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, dalla Turchia: emissari del Fenerbahce a Marsiglia. Superata l'offerta giallorossa

lug 04, 19:59
Greenwood

Calciomercato Roma, operazione Greenwood: i giallorossi non sono vicini all'accordo con il Marsiglia

lug 05, 13:50
greenwood

Greenwood: entro martedì l'offerta all'OM

lug 05, 7:34
greenwood drib

Calciomercato Roma, Atletico Madrid in ritardo per Greenwood: la situazione

lug 04, 18:04
greenwood

Calciomercato Roma, giallo Greenwood: il Fenerbahce smentisce Sabuncuoglu ma continua a trattare con il Marsiglia

lug 05, 12:14
hq720

Calciomercato Roma: D'Amico avvia i contatti con il procuratore di Moreira e cerca uno sconto dallo Strasburgo

lug 05, 14:49
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading