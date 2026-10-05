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Italia-Turchia: Ghilardi escluso dai convocati. C'è Mancini

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
mancini italia
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Quarto e ultimo appuntamento di questa maxi sosta per la nazionale italiana di Roberto Mancini, che stasera, alle ore 20:45, affronterà la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna in un match valido per la lega A di Nations League. Il ct ha diramato la lista dei convocati: escluso ancora una volta Daniele Ghilardi, mentre è presente l'altro giallorosso, ovvero Gianluca Mancini
Ecco gli altri esclusi: Massimo Pessina, Kouadio, Coppola, Ricci, Mandragora, Zoma. 

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