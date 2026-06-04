Roma-D'Amico: oggi il ds incontrerà l'Atalanta. Anche Gasperini a Bergamo per un evento benefico

Questione di ore, poi arriverà l'annuncio che ufficializzerà Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. Nella giornata di oggi, come riporta il quotidiano, il ds incontrerà l'Atalanta per risolvere in maniera definitiva il contratto che lo lega al club nerazzurro. Oggi, però, a Bergamo sarà presente anche Gian Piero Gasperini per un evento benefico.

(Il Messaggero)

Il tecnico giallorosso nella serata di oggi farà visita al torneo di Tennis organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Come riportato dal sito, Gasperini ha voluto esserci a tutti i costi e passerà una serata speciale nella città in cui ha allenato per nove stagioni.

(primabergamo.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE