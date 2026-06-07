Fenerbahce, Hakan Safi perde le elezioni per la presidenza del club: salta l'affare Greenwood

Hakan Safi ha perso le elezioni per la presidenza del Fenerbahce. Il candidato, nei giorni scorsi, aveva annunciato di aver trovato l'accordo con il grande obiettivo di mercato della Roma, l'inglese Mason Greenwood. Aziz Yldrim è il nuovo presidente del club turco. L'affare Greenwood, quindi, come riportato anche da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp è da considerarsi definitivamente saltato. La Roma, ora, può avanzare per l'attaccante e avviare le trattative con il Marsiglia e con il calciatore. L'operazione resta complessa, ma la speranza per i giallorossi aumenta.

? Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu! pic.twitter.com/pUNUidmbNH — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 7, 2026





??? Hakan Safi lost the elections as Fenerbahçe president and the following deals he promised will NOT happen.



❌ Luis Suárez

❌ Mason Greenwood

❌ Hakan Çalhanoglu

❌ Merih Demiral pic.twitter.com/InxAsgUmEv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026



