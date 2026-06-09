Calciomercato Roma: Ruggeri smentisce il suo addio all'Atletico Madrid

Nei giorni scorsi è stato riportato come Matteo Ruggeri, dopo una sola stagione, sia in uscita dall'Atletico Madrid. Il classe 2002, che ha lavorato con Gasperini all'Atalanta, è stato accostato anche alla Roma che cerca un laterale sinistro. Il calciatore, però, sembra aver smentito completamente l'ipotesi di un suo addio all'Atletico Madrid tramite un commento pubblicato su Instagram. Sotto un post che riportava la notizia di un suo possibile ritorno in Serie A, Ruggeri ha commentato con una serie di emoji di faccine che ridono.



