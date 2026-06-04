Calciomercato Roma: presto nuovi contatti con il Marsiglia per Greenwood. Pronta un'offerta da 38/40 milioni

La Roma vuole tentare l'affondo per Mason Greenwood. L'inglese è il sogno di Gian Piero Gasperini e la proprietà cercherà di accontentarlo. Il club giallorosso ha avuto un primo approccio con il Marsiglia, e come riportato da Eleonora Trotta su X, sono previsti molto presto nuovi contatti tra le parti. La Roma sta ragionando su un'offerta ufficiale da 38/40 milioni di euro bonus compresi. L'operazione resta complessa, non solo per i costi elevati ma anche per la concorrenza: il Fenerbahce, infatti, resta alla finestra.

#Greenwood, presto ci saranno nuovi contatti con il #Marsiglia. La #Roma ragiona su un’offerta da circa 38/40 milioni, bonus inclusi. Tutto confermato anche su #Gasp che, come anticipato, si è mosso tempo fa per sondare la volontà dell’attaccante. Il #Fenerbahce resta interessato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 4, 2026



