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Calciomercato Roma: presto nuovi contatti con il Marsiglia per Greenwood. Pronta un'offerta da 38/40 milioni

04/06/2026 alle 12:14.
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La Roma vuole tentare l'affondo per Mason Greenwood. L'inglese è il sogno di Gian Piero Gasperini e la proprietà cercherà di accontentarlo. Il club giallorosso ha avuto un primo approccio con il Marsiglia, e come riportato da Eleonora Trotta su X, sono previsti molto presto nuovi contatti tra le parti. La Roma sta ragionando su un'offerta ufficiale da 38/40 milioni di euro bonus compresi. L'operazione resta complessa, non solo per i costi elevati ma anche per la concorrenza: il Fenerbahce, infatti, resta alla finestra.