Calciomercato Roma, per Romano in agenda nuovi contatti col Cagliari

Il futuro di Romano pare essere lontano dalla Roma. Il centrocampista non è solo nel mirino del Palermo ma anche e soprattutto del Cagliari in Serie A.
Secondo il giornalista sono in agenda nuovi contatti tra la Roma e appunto la squadra sarda per capire quali sono i margini di manovra. La Roma, come sappiamo, ha fissato il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.
#Romano, in agenda nuovi contatti diretti tra #Roma e #Cagliari ? https://t.co/TpbEkxT8cy
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 24, 2026