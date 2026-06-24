Calciomercato Roma, per Romano in agenda nuovi contatti col Cagliari

Il futuro di Romano pare essere lontano dalla Roma. Il centrocampista non è solo nel mirino del Palermo ma anche e soprattutto del Cagliari in Serie A.

Secondo il giornalista sono in agenda nuovi contatti tra la Roma e appunto la squadra sarda per capire quali sono i margini di manovra. La Roma, come sappiamo, ha fissato il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.



