Calciomercato Roma: Paixao è l'alternativa a Greenwood. Il Marsiglia chiede 35 milioni di euro

Il sogno Greenwood si complica. Per costi e concorrenza arrivare all'attaccante inglese per la Roma non è assolutamente semplice. Il classe 2001 ha raggiunto un accordo con Hakan Safi, candidato alle elezioni presidenziali del Fenerbahce. La Roma, però, non può perdere tempo e sembra aver già individuato il piano B. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso starebbe guardando ancora in casa del Marsiglia, ovvero a Igor Paixao. Il brasiliano ex Feyenoord piace molto a Gasperini che in caso di addio di Lookman lo avrebbe voluto a Bergamo. Il Marsiglia lo ha acquistato un anno fa per 30 milioni e ora ne chiede almeno 35.

(gasport)