Calciomercato Roma: l'agente di Soulé oggi a Trigoria. L'argentino è il principale indiziato a lasciare la Capitale

Mati Soulé può lasciare la Roma. Per il club giallorosso l'argentino non è incedibile e potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Come registrato ormai diverse settimane fa, su tutte Aston Villa e Borussia Dortmund seguono il numero 18 della Roma. Anche il classe 2003 sembra aver aperto al trasferimento. Come riportato da Francesco Balzani al programma radiofonico, Soulé è il candidato principale a lasciare la Roma e nella giornata di oggi l'agente del calciatore, Martin Ariel Guastadisegno, si trova a Trigoria.

(Te la do io Tokyo)