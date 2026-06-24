Calciomercato Roma, la Juve continua a monitorare Greenwood. Fenerbahce sullo sfondo. I giallorossi preparano l'offerta

Il grande sogno di mercato della Roma è Mason Greenwood. L'inglese è il nome individuato da Gian Piero Gasperini per alzare il livello della qualità della rosa e soprattutto del reparto offensivo. Sul calciatore del Marsiglia, però, non ci sono solo i giallorossi. Come riportato dal giornalista turco, l'esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Juventus continua a monitorare la pista che porta a Greenwood. L'interesse dei bianconeri, registrato qualche settimane fa, c'è ancora e potrebbe svilupparsi.

Il Fenerbahce, invece, nonostante la sconfitta di Hakan Safi alle elezioni presidenziali, non è fuori dalla corsa che porta all'ex Manchester United, con il nuovo presidente Aziz Yldrim che non ha chiuso la porta a un'eventuale acquisto. La Roma, come riportato, sta preparando un'offerta da oltre 50 milioni di euro.

?#Marseille Juventus are monitoring Mason Greenwood’s situation and remain interested if circumstances change.



? Fenerbahçe had reached an understanding with Hakan Safi before the elections, but after his loss, new president Aziz Yildirim remains keen yet unwilling to match… https://t.co/qdv9629bjA pic.twitter.com/DFIlBFTqvU — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 24, 2026



