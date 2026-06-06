Calciomercato Roma: Koné si allontana dall'Inter. Club di Premier League lo seguono

Manu Koné resta uno dei maggiori indiziati per partire in casa Roma. Il club giallorosso deve fare i conti con il tema plusvalenze da ottenere entro il 30 giugno. Il centrocampista francese piace molto all'Inter di Chivu, ma questa pista nelle ultime ore sembra essersi allontanata, con i nerazzurri che hanno individuato in Jones il primo obiettivo per la mediana. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, non è certo che l'Inter faccia un altro tentativo concreto per Koné dopo la scorsa estate e il numero 17 è attenzionato da diversi club di Premier League.