Calciomercato Roma: Jones è il primo obiettivo dell'Inter. Chivu lo preferisce a Koné

L'Inter segue da tempo Manu Koné. Già nella scorsa estate il centrocampista francese è stato vicino al trasferimento in nerazzurro. L'Inter è ancora sulle tracce del numero 17 giallorosso, Chivu lo apprezza particolarmente e la Roma cerca una preziosa plusvalenza da ottenere entro il 30 giugno. Come riportato dal quotidiano, però, il club lombardo ha individuato in Curtis Jones del Liverpool il primo obiettivo per il centrocampo. Chivu lo preferisce a Koné per la sua duttilità e per le migliori capacità di palleggio.

(corsport)