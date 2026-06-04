Calciomercato Roma: Gasperini stima tantissimo Frattesi. Pista da seguire in caso di addio di Koné (VIDEO)

La Roma continua a monitorare Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 è in uscita dall'Inter e spera di trovare maggiore spazio. Da diverse sessioni di calciomercato il nome di Frattesi viene accostato ai giallorossi, ma il suo ritorno non si è mai concretizzato. Il club capitolino, però, è ancora interessato a Frattesi e potrebbe puntarci per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Gian Piero Gasperini stima tantissimo Frattesi. Considerando anche la possibile cessione di Koné, la pista che porta Frattesi è da seguire.





