Calciomercato Roma: Dybala accetta la riduzione dell'ingaggio del 65%. Possibile opzione fino al 2029

Il rinnovo di Paulo Dybala è ormai a un passo. Dopo settimane di confronti e richieste, le parti sono arrivate all'intesa che sembra essere definitiva. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Dybala ha accettato le richieste del club giallorosso: ingaggio ridotto del 65%, da 8 milioni di euro a 3. Ma non solo, perché il legame tra le parti potrebbe essere ancora lungo, l'argentino vorrebbe chiudere la carriera a Roma, città in cui è nata sua figlia Gia, e per questo ha chiesto al club un opzione per il prolungamento del contratto che potrebbe arrivare al 2029.

(corsport)