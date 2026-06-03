Calciomercato Roma: Dovbyk in uscita. L'Atalanta rifiuta lo scambio con Scamacca

L'attacco della Roma ripartirà da Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio, si è reso protagonista di una seconda parte di stagione da record. Chi, invece, nello stesso reparto, non ha mai convinto Gian Piero Gasperini è Artem Dovbyk. L'ucraino, già in estate, è stato molto vicino a lasciare la Capitale in uno scambio con il Milan in cui avrebbe fatto il percorso inverso il messicano Giménez. Negli ultimi giorni di mercato, poi, la trattativa è sfumata. La stagione di Dovbyk è stata negativa e anche molto sfortunata. L'ex Girona è in uscita e il club giallorosso sta cercando acquirenti.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso non vorrebbe registrare una minusvalenza, avendo pagato il cartellino dell'attaccante oltre 30 milioni di euro solamente due anni fa. Le strade per la Roma sono sostanzialmente due: cercare uno scambio di cartellini, e in questo senso c'è stato un tentativo non riuscito con l'Atalanta per Gianluca Scamacca, o cedere l'attaccante in prestito sperando in una futura rivalutazione.

(corsera)