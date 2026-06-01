Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Nottingham Forest offre 15 milioni di euro per Ziolkowski. La Roma ne chiede 20-25

Il giovane polacco Jan Ziolkowski è uno dei maggiori indiziati a lasciare la Roma per ottenere una preziosa plusvalenza. Il giovane classe 2005 piace molto al Nottingham Forest, e il club inglese, come riportato dal sito, ha deciso di fare un passo in avanti concreto per avviare la trattativa presentando un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro.

La Roma, però, ha intenzione di cedere il difensore centrale a una cifra più alta e chiede 20-25 milioni di euro. Il club inglese, però, vuole fortemente il calciatore e lo considera l'obiettivo principale per rinforzare il proprio reparto difensivo.

(sportsboom.co.uk)

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