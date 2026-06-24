Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca Juniors insiste per Dybala. la Joya aspetta ancora i giallorossi

Il Boca Juniors continua ad insistere per Paulo Dybala. L’argentino, ancora in attesa di definire il suo rinnovo con la Roma, viene costantemente corteggiato dal club di Buenos Aires. Come riportato da Directvsports, infatti l’ex Juventus ha ricevuto una chiamata dall’allenatore degli Xeneises, Rodolfo Arruabuena, che ha presentato il progetto tecnico al giocatore giallorosso. Attualmente però, la Joya attende novità dal fronte Trigoria, ma, in caso il rinnovo con la Roma non si dovesse concretizzare, Dybala potrebbe seriamente tornare in Argentina per raggiungere il suo amico Leandro Paredes.
(directvsports.com)