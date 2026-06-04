Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas non riscatterà Vasquez

Il Besiktas non eserciterà il diritto di riscatto per Devis Vasquez. Il portiere, arrivato nella Capitale la scorsa estate a parametro zero, si è trasferito nell'ultima sessione invernale di calciomercato in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come riferito su X dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club turco ha rescisso il contratto del portiere che nella giornata di oggi ha lasciato Istanbul. Vasquez, quindi, farà ritorno alla Roma in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

? Beşiktaş, Roma'dan kiraladığı Devis Vásquez ile yollarını ayırdı. Vazquez bugün İstanbul'dan ayrıldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 4, 2026



