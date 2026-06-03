Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce pronto ad accontentare Celik

Il futuro di Zeki Celik non è ancora definito. Il laterale turco, che sarà impegnato al Mondiale con la propria nazionale, è in scadenza di contratto con la Roma e la trattativa per un possibile rinnovo vive una fase di stallo. Nella giornata di ieri è stato registrato un interesse da parte del Fenerbahce per Celik, e oggi arrivano conferme. Come riportato dal portale, il Fenerbahce sarebbe disposto ad accontentare Celik sotto il punto di vista economico con un contratto da 4 milioni di euro annui.

Anche il Galatasaray resta interessato al difensore. Possibile, dunque, un derby turco per il numero 19 giallorosso.

(fotomac.com.tr)

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