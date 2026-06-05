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Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce ha presentato un'offerta ufficiale a Greenwood

05/06/2026 alle 12:30.
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Il Fenerbahce continua a fare sul serio per Mason Greenwood. Il club turco vuole il grande sogno del mercato della Roma e sta facendo passi in avanti concreti. Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club turco ha presentato un'offerta ufficiale al calciatore dopo che nella serata di ieri i membri del consiglio di amministrazione del candidato presidente Hakan Safi hanno incontrato Greenwood in Inghilterra.