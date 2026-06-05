Calciomercato Roma, dalla Turchia: il candidato alla presidenza del Fenerbahce (Hakan Safi) ha raggiunto l'accordo con Greenwood, l'inglese inizia a seguirlo sui social

L'obiettivo Mason Greenwood per la Roma potrebbe sfumare. Il Fenerbahce sta avanzando per ingaggiare l'inglese e secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il candidato alla presidenza del club Hakan Safi ha raggiunto un accordo per un contratto di quattro anni con l'attaccante. Nella serata di ieri c'è stato un incontro tra le parti in Inghilterra e dopo l'offerta ricevuta, il calciatore sembra aver accettato.

ÖZEL | Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardı! pic.twitter.com/hbGAd7xS20 — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 5, 2026





Un ulteriore indizio che potrebbe aumentare le possibiltà di un trasferimento dell'esterno offensivo in Turchia arriva direttamente dai social network: nelle ultime ore, infatti, Greenwood ha iniziato a seguire proprio Hakan Safi su Instagram, un segnale dei contatti avvenuti tra il giocatore e il club di Istanbul.



