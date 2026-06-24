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Calciomercato Roma: continua il pressing del Borussia Dortmund per Soulé. Contatti con l'agente. I giallorossi aspettano l'offerta

24/06/2026 alle 15:42.
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Il futuro di Mati Soulé è sempre più lontano da Roma. Il talento argentino è ritenuto sacrificabile dal club giallorosso, che sta aspettando un'offerta concreta per valutare la cessione. Il club che ha dimostrato maggiore interesse è il Borussia Dortmund. Come riportato su X dal giornalista Francesco Guerrieri, il club tedesco continua a seguire con molta attenzione il classe 2003 della Roma e sono in corso i contatti con l'agente in attesa di presentare la prima vera offerta ufficiale ai giallorossi.