Calciomercato Roma: continua il pressing del Borussia Dortmund per Soulé. Contatti con l'agente. I giallorossi aspettano l'offerta

Il futuro di Mati Soulé è sempre più lontano da Roma. Il talento argentino è ritenuto sacrificabile dal club giallorosso, che sta aspettando un'offerta concreta per valutare la cessione. Il club che ha dimostrato maggiore interesse è il Borussia Dortmund. Come riportato su X dal giornalista Francesco Guerrieri, il club tedesco continua a seguire con molta attenzione il classe 2003 della Roma e sono in corso i contatti con l'agente in attesa di presentare la prima vera offerta ufficiale ai giallorossi.

#BorussiaDortmund in pressing per Matias #Soulé. Contatti con l’agente in attesa della prima offerta alla #Roma ???⚫️ pic.twitter.com/2awalWXWaT — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) June 24, 2026



