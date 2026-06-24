Calciomercato Roma: Arsenal e Chelsea pronte ad offrire 50 milioni di euro per Koné

La Roma è pronta a valutare delle super offerte per Manu Koné. Il centrocampista francese potrebbe essere sacrificato dai giallorossi, ma serve un'offerta all'altezza. Secondo quanto riportato dalla redazione dell'emittente radiofonica, Chelsea e Arsenal sono pronte a farsi sotto. I Gunners hanno offerto 45 milioni di euro, i blues si avvicinano ai 50. Entrambe le destinazioni sono gradite dal calciatore.

Il club capitolino, nonostante il capitolo legato alle plusvalenze, valuterà le offerte e prenderà una decisione soprattutto in base alle richieste e al progetto tecnico guidato da Gian Piero Gasperini. Servirà un'offerta che soddisferà pienamente le casse del club.

(Teleradiostereo)

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