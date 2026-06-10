Calciomercato Roma: anche Chiesa tra le alternative a Greenwood

La Roma punta forte su Mason Greenwood. Gian Piero Gasperini ha individuato nell'inglese l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco. L'affare è sicuramente complesso a causa di costi e concorrenza. Per questo il club capitolino vaglia anche delle alternative. Oltre ai nomi di Nusa, Vlasic, Tzolis e Summerville, spunta anche Federico Chiesa. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano anche l'ex Juventus, che è in uscita dal Liverpool, è presente sul taccuino dei giallorossi come possibile rinforzo in attacco.

(corsport)