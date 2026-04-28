Calciomercato Roma, dalla Turchia: i giallorossi preparano un'offerta da 15 milioni per Oosterwolde

La Roma fa sul serio per Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce. Il club giallorosso segue da tempo il calciatore olandese classe 2001 (legato alla società turca da un contratto fino al 30 giugno 2028) e ora sembra essere intenzionato a fare una mossa concreta per assicurarselo. Come rivelato dal sito, la società capitolina sta preparando un'offerta da 15 milioni di euro ma il Fenerbahce ne chiede 20.
? Fenerbahçe ile 2028’e kadar sözleşmesi olan Jayden Oosterwolde’ye, Roma 15 milyon euro teklif hazırlığında. pic.twitter.com/RlQxLCjt71
— Sabah Spor (@sabahspor) April 28, 2026