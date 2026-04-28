Clicky

Calciomercato Roma, dalla Turchia: i giallorossi preparano un'offerta da 15 milioni per Oosterwolde

28/04/2026 alle 13:35.
jayden-oosterwolde-fenerbahce-1706183987-127465

La Roma fa sul serio per Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce. Il club giallorosso segue da tempo il calciatore olandese classe 2001 (legato alla società turca da un contratto fino al 30 giugno 2028) e ora sembra essere intenzionato a fare una mossa concreta per assicurarselo. Come rivelato dal sito, la società capitolina sta preparando un'offerta da 15 milioni di euro ma il Fenerbahce ne chiede 20.