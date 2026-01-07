Calciomercato Roma, dalla Turchia: per Oosterwolde il Fenerbahce chiede 20 milioni di euro

Per Jayden Oosterwolde il Fenerbahçe chiede 20 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal giornalista Sercan Hamzaoglu su X, infatti, l'idea del club turco sarebbe quella di vendere il centrale a fine stagione. L'agente del difensore ha detto alla dirigenza di avere un'offerta, chiedendo se avessero intenzione di lasciarlo partire: la risposta è stata che la proposta, attorno ai 10-12 milioni di euro, non era quello che si aspettavano e che la cifra richiesta è pari 20 milioni.

?? Fenerbahçe, Oosterwolde’yi sezon sonu satmayı düşünüyor ve o bölgeden oyuncu kaybetmek istemiyor.



? Menajeri devre arasında geldi, elinde teklif olduğunu söyledi ve satmayı düşünüp düşünmediklerini sordu.



? Fenerbahçe’nin cevabı net oldu:



