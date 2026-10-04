Hermoso-Roma ancora insieme: si lavora al prolungamento del contratto

Mario Hermoso è sempre più imprescindibile per la Roma di Gian Piero Gasperini. Lo spagnolo è diventato un punto fermo della squadra e nonostante la concorrenza in difesa, il posto da titolare di Hermoso è ancora ben saldo. L'ex Atletico Madrid si adatta alla perfezione al gioco del tecnico: capacità di impostare, propensione offensiva, aggressività.

Come riportato da Nicolò Schira, il calciatore e il club giallorosso stanno già lavorando al prolungamento del contratto. Il difensore è in scadenza il prossimo 30 giugno ma l'intenzione di entrambe le parti è quella di continuare insieme.