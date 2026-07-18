Calciomercato Roma: Summerville non esclude Garnacho. Possibile doppio colpo per Gasperini

"In questo momento abbiamo Soulè e Dybala, mi aspetto due giocatori davanti" ha detto oggi Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in merito alla batteria di esterni a disposizione. Non è un segreto, la Roma vuole e deve rinforzarsi in attacco e l'allenatore ha chiesto delle ali capaci di alzare il livello della rosa. Ed ecco perché, nonostante l'accelerata netta per Summerville, non è tramontato il nome di Alejandro Garnacho.

Come riportato dal giornalista, la Roma non ha mollato Garnacho e la sua candidatura resta in quota. D'altronde, Gasperini in attacco si aspetta un doppio colpo.

(alfredopedulla.com)