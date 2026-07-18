Calciomercato Roma: Summerville non esclude Garnacho. Possibile doppio colpo per Gasperini

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Negli ultimi giorni, il classe 2006 brasiliano Endrick è stato accostato alla Roma. L'attaccante, che ha pochissimo spazio al Real Madrid a causa della molta concorrenza, potrebbe partire in estate e...
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