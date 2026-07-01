Calciomercato Roma, risolte le problematiche con il Cagliari per Romano: prevista per oggi l'ufficialità

#Romano al #Cagliari, previsto per oggi l’annuncio dell’ufficialità#Roma— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 1, 2026
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La Roma, dopo la scadenza del 30 giugno, ha mantenuto in rosa tutti i suoi big, tra cui Niccolò Pisilli. A Trigoria il giovane centrocampista è considerato un patrimonio del club, con Gian Piero Gaspe...
LR24.IT (A. CIARDI) - Primo luglio. È passata la mezzanotte da poche ore. Gli avventati e spregiudicati Friedkin non hanno rispettato le regole. All'alba, tramite PEC è arrivato il cartellino rosso ch...
Bruno Conti lascia la Roma dopo 54 anni vissuti intensamente con i colori giallorossi addosso. Calciatore, allenatore, dirigente: una leggenda unica del club. Oggi, 1 luglio, è ufficialmente terminat...
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