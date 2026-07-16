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Calciomercato Roma: prosegue la trattativa per Lulli all'Avellino. Si lavora sulla formula

Mercato
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 16 luglio 2026 alle 17:14
Lulli
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Prosegue la trattativa per il trasferimento di Emanuele Lulli all'Avellino. Il giovane classe 2007 di proprietà della Roma piace da tempo al club campano che sta spingendo per portarlo alla corte di Alessandro Nesta. 
Come riportato dal sito, la trattativa tra i due club continua e si lavora per trovare la quadra sulla formula del trasferimento. C'è comunque ottimismo: il giovane terzino destro è molto vicino all'Avellino. 
(tuttomercatoweb.com) 
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