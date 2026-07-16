Calciomercato Roma, idea Ederson. Ma Sarri chiude le porte: "Ha voglia di restare e sarà un pilastro dell'Atalanta"

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Inizio di stagione particolarmente sfortunato per Robinio Vaz. Il classe 2007 dopo un solo giorno di allenamento si è subito fermato a causa di una lesione al collaterale. Previsto per lui uno stop di...
Nei giorni scorsi è emerso l'interessamento della Roma per Endrick, brasiliano classe 2006 di proprietà del Real Madrid. L'attaccante è un profilo che sicuramente può aver attirato l'attenzione a Trig...
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