Calciomercato Roma, idea Ederson. Ma Sarri chiude le porte: "Ha voglia di restare e sarà un pilastro dell'Atalanta"

Manchester United, è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. I giallorossi nel mentre, potrebbero investire sul centrocampo in caso di partenza di Koné e Gian Piero Gasperini conosce e apprezza il calciatore dell'Atalanta. Nella giornata di oggi è emerso un possibile interessamento della Roma per Ederson . Il centrocampista brasiliano, dopo il mancato approdo al, è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. I giallorossi nel mentre, potrebbero investire sul centrocampo in caso di partenza die Gian Piero Gasperini conosce e apprezza il calciatore dell'Atalanta.

Il nuovo tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, in conferenza stampa, però, è stato molto chiaro sul futuro di Ederson: "Ha grande voglia di restare e sarà un pilastro dell'Atalanta" ha detto l'ex allenatore della Lazio.