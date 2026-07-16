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Calciomercato Roma: non solo Bologna. Robinio Vaz piace anche al Cagliari

Mercato
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 16 luglio 2026 alle 16:38
Robinio Vaz
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Inizio di stagione particolarmente sfortunato per Robinio Vaz. Il classe 2007 dopo un solo giorno di allenamento si è subito fermato a causa di una lesione al collaterale. Previsto per lui uno stop di qualche settimana. 
L'ex attaccante del Marsiglia, resta comunque sul mercato. Per Gian Piero Gasperini non è pronto per far parte della rosa della Roma e la dirigenza sta cercando di trovare una soluzione. Nelle scorse settimane si è registrato l'interesse del Bologna, ma come riferito da Eleonora Trotta, Vaz piace anche al Cagliari. Il nodo principale, ad oggi, resta l'alto ingaggio. Anche il calciatore, a conoscenza della poca stima del tecnico nei suoi confronti, vorrebbe partire. 

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