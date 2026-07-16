Robinio Vaz, dalla Francia: infortunio più breve del previsto. Stop di 15 giorni

Dopo un solo giorno di allenamento, in casa Roma è arrivato il primo stop della stagione 2026-2027. Robinio Vaz, infatti, ha accusato una lesione al collaterale. Per lui, almeno inizialmente, è stato previsto uno stop di qualche settimana con il rientro fissato per metà agosto.

Secondo il sito francese, però, i tempi di recupero potrebbero essere più brevi. L'ex Marsiglia dovrebbe stare ai box per 15 giorni. In questo modo il classe 2007 non salterebbe una parte fondamentale della preparazione.

(footmercato.net)