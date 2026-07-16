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Roma Primavera, definito il ritiro in Trentino: ecco le date delle amichevoli (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 16 luglio 2026 alle 18:21
eaa Mattia Scala
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La Roma Primavera guidata da Mattia Scala lavorerà in Trentino per preparare la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni in merito alla preparazione della squadra. Ecco la nota del club: 
Dal 27 luglio al 7 agosto la Primavera sarà in ritiro in Trentino in vista della stagione 2026-27.
La sede sarà Masen di Giovo, località della Val di Cembra che ospiterà il gruppo giallorosso per dodici giorni di lavoro. Nel periodo, inoltre, la squadra di mister Scala affronterà tre test amichevoli.
Ecco il programma delle partite.
Parma U20 v Roma U20
Data e ora: mercoledì 29 luglio, ore 18:00
Sede: Spiazzo
Roma U20 vs Levico Terme
Data e ora: sabato 2 agosto, ore 17:00
Sede: Masen di Giovo
Trento vs Roma U20
Data e ora: mercoledì 6 agosto, ore 18:00
Sede: Stadio Briamasco (Trento)
(asroma.com) 
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