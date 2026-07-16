Trigoria: oggi solo sessione pomeridiana. Allenamento congiunto con la Primavera

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Quarto giorno di allenamenti per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nel tardo pomeriggio scenderà in campo per un test match tutto in famiglia contro la Primavera. Con un video pubblicato dal club...
Oggi, 16 luglio, inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 della Roma femminile. Le campionesse d'Italia in carica si sono ritrovare al centro sportivo Giulio Onesti dove rimarranno fino al 28 luglio...
La Roma Primavera guidata da Mattia Scala lavorerà in Trentino per preparare la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni in merito a...
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