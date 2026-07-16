VIDEO - Roma femminile, al via il raduno: ecco l'arrivo delle campionesse d'Italia

Oggi, 16 luglio, inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 della Roma femminile. Le campionesse d'Italia in carica si sono ritrovare al centro sportivo Giulio Onesti dove rimarranno fino al 28 luglio. Poi, in programma c'è il ritiro per Dimaro Folgarida, in Val di Sole, che inizierà il 29 luglio e terminerà il 7 agosto. Con un video pubblicato sui canali social ufficiali, il club ha voluto dare il bentornate alle ragazze: "Una nuova stagione sta per iniziare! Bentornate".

🔥 Una nuova stagione sta per iniziare!



Bentornate 💪#ASRomaFemminile pic.twitter.com/cPFJgpNwCH — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) July 16, 2026