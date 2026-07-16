VIDEO - Roma in campo per il quarto giorno di allenamento: i saluti dei calciatori e di Gasperini

Quarto giorno di allenamenti per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nel tardo pomeriggio scenderà in campo per un test match tutto in famiglia contro la Primavera.

Con un video pubblicato dal club Instagram, si vedono alcuni calciatori tra cui Wesley, Pisilli, Ghilardi, Rensch, Mancini, Soulé e Hermoso salutare la telecamera. Infine è arrivato anche Gian Piero Gasperini, che ha accennato un sorriso.