News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

VIDEO - Roma in campo per il quarto giorno di allenamento: i saluti dei calciatori e di Gasperini

Social Network
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 16 luglio 2026 alle 18:45
2d35c6fba1ec-eva0002
Aggiungi come fonte preferita su Google
Quarto giorno di allenamenti per la Roma di Gian Piero Gasperini, che nel tardo pomeriggio scenderà in campo per un test match tutto in famiglia contro la Primavera. 
Con un video pubblicato dal club Instagram, si vedono alcuni calciatori tra cui Wesley, Pisilli, Ghilardi, Rensch, Mancini, Soulé e Hermoso salutare la telecamera. Infine è arrivato anche Gian Piero Gasperini, che ha accennato un sorriso. 

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

8fbf738396b8-luc0384

Trigoria: oggi solo sessione pomeridiana. Allenamento congiunto con la Primavera

lug 16, 19:06

Quarto giorno di raduno per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo due giorni di doppie sedute, la squadra oggi ha svolto solo una sessione pomeridiana in cui c'è stato un allenamento congiunto con la...

roma femminile trofeo

VIDEO - Roma femminile, al via il raduno: ecco l'arrivo delle campionesse d'Italia

lug 16, 18:29

Oggi, 16 luglio, inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 della Roma femminile. Le campionesse d'Italia in carica si sono ritrovare al centro sportivo Giulio Onesti dove rimarranno fino al 28 luglio...

eaa Mattia Scala

Roma Primavera, definito il ritiro in Trentino: ecco le date delle amichevoli (COMUNICATO)

lug 16, 18:21

La Roma Primavera guidata da Mattia Scala lavorerà in Trentino per preparare la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni in merito a...

NOTIZIE POPOLARI
kone

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea ci prova per Konè. Primi contatti tra i Blues e i giallorossi

lug 16, 12:17
summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54
nusa

Roma forte su Nusa e Summerville

lug 16, 8:47
Timber

Calciomercato Roma, Koné verso l'addio. I possibili sostituti: da Engels a Danilo e spunta l'idea Timber

lug 16, 15:42
Endrick

Calciomercato Roma: contatti in corso con il Real Madrid per Endrick. I giallorossi spingono per il prestito

lug 16, 16:01
roma atalanta el aynaoui ederson

Calciomercato Roma: si pensa ad Ederson se parte Koné. Sul giocatore anche il Newcastle

lug 16, 13:35
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Loading