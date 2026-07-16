VIDEO - Roma in campo per il quarto giorno di allenamento: i saluti dei calciatori e di Gasperini

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Quarto giorno di raduno per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo due giorni di doppie sedute, la squadra oggi ha svolto solo una sessione pomeridiana in cui c'è stato un allenamento congiunto con la...
Oggi, 16 luglio, inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 della Roma femminile. Le campionesse d'Italia in carica si sono ritrovare al centro sportivo Giulio Onesti dove rimarranno fino al 28 luglio...
La Roma Primavera guidata da Mattia Scala lavorerà in Trentino per preparare la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni in merito a...
Loading