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JURIC: "La Roma non offrirà mai 6 milioni per Summerville" - TRANI: "L'accordo non si trova perché il calciatore crede che ci siano i club inglesi"

Massimo Ascolto
di MatteoM
giovedì, 16 luglio 2026 alle 18:00
big massimo ascolto
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Crysencio Summerville è il nome del momento in casa Roma. La piazza si aspetta un primo colpo e dei rinforzi importanti in attacco e la pista che porta all'ala olandese è tornata ad accendersi. Il club giallorosso ci sta provando, ma non mancano le difficoltà. "La Roma non offrirà mai 6 milioni" dice Marco Juric, sottolineando come la linea societaria sul monte ingaggi sia ferrea. Mentre per Ugo Trani, la trattativa non decolla per le ambizioni dell'olandese: "Non si trova l'accordo perché crede che su di lui ci siano i club inglesi"
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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A 53 milioni di euro io Koné lo porterei in cavallo: è un ottimo prezzo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)
Se il Manchester non ha preso Ederson sicuramente non perderà altro tempo e pagherà quello che deve pagare per il centrocampista. Credo che con o senza la cessione di Koné, il reparto vada ricostruito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)
Credo che la Roma voglia stringere per i primi acquisti, mettendo a disposizione di Gasperini i calciatori da lui richiesti. Moreira è più vicino di Summerville: arrivare all’olandese è complicato, ma i giallorossi ci stanno provando (PIERO TORRIManà Manà Sport, 90.9)
40 milioni potrebbero bastare per Summerville, ma bisogna trovare prima l’accordo con il giocatore. La Roma non offrirà mai 6 milioni di euro al ragazzo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Summerville è un calciatore che rispetta i desideri di tutte le componenti a Trigoria per anagrafe, ingaggio e qualità tecniche. Per vederlo arrivare però vanno messe insieme un po’ di cose e non è una trattativa fatta (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)
Interessamento dell'Aston Villa per Summerville? Risulta agli agenti, ma bisogna vedere se è vero. Il Chelsea ancora non ha fatto offerte per Koné, da quel punto di vista il Manchester United si è fatto più avanti con l'entourage. Koné sarebbe il primo pezzo pregiato venduto dai Friedkin, che non hanno venduto Svilar e Wesley (FRANCESCO BALZANITe la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)
Su Moreira secondo me si sono mossi bene, c'è l'accordo con il giocatore, lui guadagna una cifra bassa per le risorse della Roma, lui guadagnava 800 mila euro circa la Roma e gli porterebbe l'ingaggio a due milioni e mezzo, quindi il ragazzo è contentissimo e vorrebbe venire a Roma. Summerville? Non trova l'accordo con la Roma perché è convinto che gli vadano sotto i club inglesi e soprattutto gli hanno fatto credere, non so chi, che ci sia il Manchester United, ma il Manchester United ha altre mire, vuole andare ancora più su, è questo l'equivoco che si crea in queste trattative (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

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