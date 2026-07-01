Calciomercato Roma, piena fiducia per il rinnovo di Dybala: accordo alle fasi finali. Conferme dall'Argentina

🚨🟡🔴 AS Roma are growing confident to seal Paulo Dybala’s new deal very soon. 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026
Agreement considered at the final stages. pic.twitter.com/15PWkS6iNc
🚨𝙋𝙖𝙪𝙡𝙤 𝘿𝙮𝙗𝙖𝙡𝙖 𝙚𝙨𝙩𝙖́ 𝙢𝙪𝙮 𝙘𝙚𝙧𝙘𝙖 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙤𝙫𝙖𝙧 𝙨𝙪 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙖 𝙍𝙤𝙢𝙖.— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 1, 2026
*️⃣Las charlas proceden de buena manera para que el argentino extienda el vínculo que venció ayer.
👀Tiene varias propuestas pero no escuchará nada hasta que se… pic.twitter.com/5d6WBmoWsL
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anass Salah-Eddine fa ufficialmente rientro alla Roma. Il PSV ha annunciato la conclusione del periodo di prestito del terzino sinistro marocchino, che si è congedato dal club di Eindhoven dopo aver c...
Bruno Conti lascia ufficialmente la Roma. Nella giornata odierna, lo storico ex capitano e responsabile del settore giovanile ha interrotto il suo lunghissimo rapporto professionale con il club giallo...
Il neo-eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto il punto sulle scadenze federali e sulla scelta della nuova guida tecnica della Nazionale nel corso della conferenza stampa successiva al...
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