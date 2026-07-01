Calciomercato Roma, piena fiducia per il rinnovo di Dybala: accordo alle fasi finali. Conferme dall'Argentina

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è sempre più vicino. Da oggi, 1 luglio, l'argentino non è più sotto contratto con il club giallorosso, ma il suo futuro sarà ancora nella Capitale.

Come riportato su X da Fabrizio Romano, c'è piena fiducia tra le parti per il rinnovo del numero 21. L'accordo è considerato alle fasi finali e nelle ultime ore ci sono stati contatti molto positivi.

🚨🟡🔴 AS Roma are growing confident to seal Paulo Dybala’s new deal very soon. 🇦🇷



Agreement considered at the final stages. pic.twitter.com/15PWkS6iNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

A confermare l'evoluzione positiva della trattativa è anche il giornalista argentino César Luis Merlo, secondo cui i colloqui stanno procedendo nel migliore dei modi per estendere il contratto contrattuale scaduto ufficialmente nella giornata di ieri. Pur avendo ricevuto diverse proposte alternative, la Joya ha scelto di non ascoltare alcuna offerta di altre società per definire la situazione con la Roma, considerata la sua priorità assoluta.