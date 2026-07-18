Calciomercato Roma: l'entourage di Endrick esclude l'interessamento dei giallorossi. Nessun contatto tra le parti

Negli ultimi giorni, il classe 2006 brasiliano Endrick è stato accostato alla Roma. L'attaccante, che ha pochissimo spazio al Real Madrid a causa della molta concorrenza, potrebbe partire in estate e si è parlato dell'ipotesi Roma con un'operazione in prestito.

Tuttavia, l'entourage del calciatore all'emittente radiofonica ha escluso qualsiasi contatto con la Roma. Dal club giallorosso non è arrivata nessuna richiesta di informazioni. Ad oggi non ci sono trattative in corso e nemmeno contatti tra le parti.

(teleradiostereo.it)