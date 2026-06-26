Calciomercato Roma, l'Al-Ahli offre un super ingaggio per Soulé: pronti 10 milioni di euro. Trattativa avanzata

Mati Soulé è finito nell'orbita di alcuni club Arabi. Il talento argentino potrebbe lasciare la Roma entro il 30 giugno, e l'interesse più concreto in questo momento sembra arrivare dall'Arabia Saudita.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la trattativa con l'Al-Ahli è avanzata. La Roma chiede 30 milioni di euro più bonus per lasciare andare il classe 2003. Il club arabo è pronto ad offrire un ingaggio da 10 milioni di euro annui al calciatore, che sta riflettendo in queste ore insieme al suo entourage per decidere il suo futuro.

(La Repubblica)