Calciomercato Roma: interesse per il giovane Lo Scalzo dell'Ascoli

Luca #LoScalzo interessa alla #AsRoma: il classe 2007 dell’#Ascoli ha rinnovato da poco il contratto con i bianconeri. In prestito al #Napoli, nella scorsa stagione il centrocampista ha collezionato 30 presenze, impreziosite da 4️⃣ gol e 4️⃣ assist 👀 pic.twitter.com/qrH8tkFtMY