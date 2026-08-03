News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma: interesse per il giovane Lo Scalzo dell'Ascoli

Mercato
di R.P.
lunedì, 03 agosto 2026 alle 18:05
images (42)
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma sarebbe interessata al classe 2007 dell'Ascoli Luca Lo Scalzo. Il giocatore ha rinnovato da poco il contratto con la squadra bianconera.
In prestito al Napoli la scorsa stagione, il centrocampista ha collezionato 30 presenze mettendo a referto 4 gol e 4 assist. 

APPENA ARRIVATO

images (43)

Calciomercato Roma: dal Brasile, offerta da 50 milioni per Kevin del Fulham

ago 03, 19:34

La Roma avrebbe offerto 50 milioni di euro per Kevin, attaccante del Fulham. La risposta però sarebbe stata negativa, almeno per ora, ma gli inglesi sanno benissimo che il giocatore è molto apprezzato...

WhatsApp Image 2026-08-03 at 19.26.34

Pellegrini continua a lavorare da solo: il rientro è più vicino

ago 03, 19:26

In attesa della fumata bianca per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini si continua ad allenare da solo per recuperare dall'infortunio.  Una storia Instagram del preparatore atletico Dario Maggesi mostra il...

Salah-Eddine

Calciomercato Roma: Salah-Eddine vicino all'Olympiakos

ago 03, 19:11

Salah-Eddine sarebbe vicino a firmare per l'Olympiakos, si parla di un'operazione in dirittura d'arrivo con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.  Il terzino sinistro marocchino sta sola...

Malen

Malen: "Capocannoniere? Voglio aiutare la squadra. L'importante è creare tante occasioni"

ago 03, 18:47

Domani sul Messaggero uscirà un'intervista a Malen, ma il quotidiano, sui propri profili social, ha pubblicato uno stralcio. A domanda se pensa di diventare capocannoniere, l'olandese risponde così: "...

NOTIZIE POPOLARI
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, Leweling alternativa a Nusa: lo Stoccarda chiede 50 milioni

ago 03, 8:09
Read

Calciomercato Roma: nuova call nelle prossime ore per Read. I giallorossi sperano di chiudere per 27 milioni complessivi

ago 03, 10:01
Nico Gonzalez

Calciomercato Roma: per l'attacco spunta anche Nico Gonzalez. L'argentino vorrebbe l'Atletico Madrid

ago 03, 12:06
givairo-read

Roma, l'ora del colpo

ago 03, 7:58
angelino cannes

Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Angeliño col Deportivo la Coruna. Ecco le cifre dell'affare

ago 03, 14:22
th (2)

Read dice si

ago 03, 7:16
VAI AL CANALE
Foto
Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Ritiro Galles, allenamento 02.08.2026

Ritiro Galles, allenamento 02.08.2026

Loading