Calciomercato Roma: Greenwood è arrivato in Turchia. Ringrazia i tifosi con la maglia del Fenerbahce (VIDEO)

L'obiettivo Mason Greenwood è definitivamente sfumato per la Roma. L'inglese è arrivato in Turchia per firmare il contratto con il Fenerbahce e ha già posato con la maglia del club gialloblu: "Ciao tifosi del Fenerbahce. Vorrei ringraziarvi molto per il supporto che mi avete dimostrato nelle ultime settimane. Sono molto felice di essere qui. Spero di passare una grande stagione." A breve arriverà l'ufficialità.