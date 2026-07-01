Calciomercato Roma: fissato il prezzo per Pisilli. Non si prendono in considerazione offerte sotto i 40 milioni di euro (VIDEO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si sblocca la trattativa tra Roma e Cagliari per Alessandro Romano. Dopo una brusca frenata, quando l'affare sembrava ormai essere definito, a causa di alcuni cambiamenti nelle condizioni economiche,...
LR24.IT (A. CIARDI) - Primo luglio. È passata la mezzanotte da poche ore. Gli avventati e spregiudicati Friedkin non hanno rispettato le regole. All'alba, tramite PEC è arrivato il cartellino rosso ch...
Bruno Conti lascia la Roma dopo 54 anni vissuti intensamente con i colori giallorossi addosso. Calciatore, allenatore, dirigente: una leggenda unica del club. Oggi, 1 luglio, è ufficialmente terminat...
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