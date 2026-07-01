Calciomercato Roma: fissato il prezzo per Pisilli. Non si prendono in considerazione offerte sotto i 40 milioni di euro (VIDEO)

La Roma, dopo la scadenza del 30 giugno, ha mantenuto in rosa tutti i suoi big, tra cui Niccolò Pisilli. A Trigoria il giovane centrocampista è considerato un patrimonio del club, con Gian Piero Gasperini che lo considera una pedina fondamentale. Il classe 2004, protagonista di una seconda parte di stagione giocata ad alti livelli, ha attirato su di sé l'interesse di diversi club importanti e la sensazione è che nel corso dell'estate potrebbero farsi avanti altre squadre pronte ad affondare il colpo.

Come riportato dalla giornalista Eleonora Trotta, la Roma non ha intenzione di svendere Pisilli e cerca di blindarlo. Il club giallorosso non prenderà in considerazione offerte sotto i 40 milioni di euro.