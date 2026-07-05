Calciomercato Roma: D'Amico avvia i contatti con il procuratore di Moreira e cerca uno sconto dallo Strasburgo

La Roma vuole rinforzare anche le corsie laterali. L'obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un esterno sinistro di alto livello per riportare Wesley a destra, la fascia di sua competenza.

Il direttore sportivo Tony D'Amico è al lavoro e il profilo individuato come primo obiettivo è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Nelle ultime settimane si è registrato un forte interesse dei giallorossi per il belga e il dirigente ex Atalanta, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, ha avviato i contatti con il procuratore del calciatore. Il club francese chiede 40 milioni, ma D'Amico cerca uno sconto sul cartellino.

(Il Messaggero)