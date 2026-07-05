Calciomercato Roma: D'Amico avvia i contatti con il procuratore di Moreira e cerca uno sconto dallo Strasburgo

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese. La sfida è in programma...
Ci siamo. Da domani partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. A confermarlo è stata, di fatto, proprio la Roma che ha pubblicato un video dello stadio Olimpico interamente giallo e ro...
La Roma sogna Mason Greenwood. L'operazione resta molto onerosa e la trattativa non sembra essere ancora entrata in una fase calda. Il presidente del club francese, Stephan Richard, ha spiegato al quo...
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