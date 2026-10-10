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Calciomercato Roma, dalla Turchia: Liverpool, Arsenal, e Tottenham su Wesley

Mercato
di gabrielechianello
Wesley
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La Roma ha iniziato con il piede giusto questa stagione, collezionando 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime 6 partite tra campionato e Champions League. Tra i protagonisti di questo avvio c'è sicuramente Wesley, autore di grandi prestazioni e di un assist in questo inizio. Infatti, stando alle informazioni che arrivano dalla Turchia, le giocate del brasiliano non sono passate inosservate, con Tottenham, Manchester United e Liverpool che starebbero tenendo d'occhio il numero 43 giallorosso in vista della prossima sessione di mercato. Tuttavia, l'ex Flamengo ha un contratto con la Roma fino al 2030 e la società romanista è determinata a tenere il suo talento.

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