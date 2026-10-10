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La Roma in partenza verso Como (VIDEO)

Campionato
di gabrielechianello
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La Roma si prepara ad affrontare il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Come pubblicato tramite i canali social ufficiali, i giallorossi raggiungeranno la città lombarda in vista del match del Sinigaglia. Tra i presenti anche Gollini, pronto a esordire in Serie A con la maglia della Roma.

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