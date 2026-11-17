Si parla ancora di una cessione per la Roma a gennaio. Piero Torri spiega invece che la cessione del centrocampista francese Koné "è possibile". Simone Valdarchi invece si concentra soprattutto sulla stagione di Soulé: "Ma anche lo scorso anno fu centrale nella prima parte di stagione".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La cessione di Koné? Non ci voglio nemmeno pensare. Può succedere di tutto, ma non penso che accada soprattutto in una stagione come questa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

L’inizio di Soulé è molto importante e non è nemmeno una novità assoluta. Anche lo scorso anno fu centrale nella prima parte di stagione. Quest’anno la Roma gira meglio tutta, mentre lo scorso anno Soulé fu un leader tecnico (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

La cessione di Koné? Credo che sia possibile. Alla fine del mercato scorso a Trigoria è arrivata una maxi offerta, e ora i tempi ci sarebbero. Davanti a un’offerta destabilizzante potresti anche pensarci. Un’offerta da più di settanta/ottanta milioni farebbe meditare la possibilità di una cessione (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Secondo me un po' di gestione in questo trittico di gare ci può stare. Sicuramente ci sarà un occhio dedicato al campionato, è normale che l'allenatore provi a schierare la formazione migliore con un po' di stagione (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Più che vendere, io comprerei. Gasperini è convinto dello Scudetto, invece di vendere, devi comprare uno o due giocatori (NANDO ORSI, Radio Radio Mattino, 104.5)