TORRI: "La cessione di Koné è possibile". VALDARCHI: "Soulé è molto importante ma non è una novità"Massimo Ascolto
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Endrick: "Pochi minuti in campo? Una decisione di Mourinho"
Alla fine dell'amichevole che il suo Brasile ha vinto 7-0 contro Singapore, in zona mista si è fermato anche Endrick, attaccante accostato alla Roma in più di una occasione. I giornalisti hanno posto...
Calciomercato Roma: Inter alla finestra per Hermoso
Secondo le informazioni riportate dal sito, l'Inter è alla ricerca di un difensore centrale. In prima battuta ci sarebbe il laziale Provstgaard, anche se la richiesta di Lotito è di 40 milioni di euro...
Calciomercato Roma: è stato offerto Balde, ma per i giallorossi non è una priorità
Si è parlato molto di Balde, l'esterno sinistro del Barcellona. Secondo le informazioni riportate dal giornalista, il giocatore è stato offerto anche alla Roma. Ma i giallorossi al momento sono freddi...