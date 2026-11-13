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TORRI: "Avrà un peso determinante la volontà di Endrick". PES: "Mancini è stata la piccola delusione di questo inizio di campionato"

Massimo Ascolto
di R.P.
big massimo ascolto
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Dopo la prova di forza della Nazionale italiana di ieri sera, la sosta porta in primo piano il tema del mercato di gennaio, con particolare attenzione alla situazione legata a Endrick. Secondo Piero Torri, il possibile approdo del brasiliano alla Roma dipenderà soprattutto dalla volontà del giocatore. Il giornalista, tuttavia, solleva alcuni interrogativi sulla reale fattibilità dell'operazione: « Ma è sicuro che Endrick venga alla Roma e giochi? Dove gioca?». Lorenzo Pes, invece, individua in Gianluca Mancini uno dei giocatori che hanno incontrato maggiori difficoltà in questo avvio di stagione, sottolineando: «Mancini è stata la piccola delusione di questo inizio di campionato»
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Mancini è stata la piccola delusione di questo inizio di campionato. Tra i due centrocampisti, Koné è quello che ti può aiutare a ribaltare il campo. Quando c’è Koné, ti aiuta a toglierti pressione: si porta il pallone con una galoppata di 20 metri. È difficile trovare centrocampisti che siano così bravi a reggere l’uno contro uno. La coppia ideale per Gasperini è Cristante-Koné. Se Koné trovasse più gol, farebbe lo scalino in più, perché è uno che fa tre gol in campionato. Se arrivasse a sette, gli interessi aumenterebbero. (LORENZO PES, Teleradiostereo 92,7)
Le parole di Mourinho sono state chiare: Endrick non si muove dal Real Madrid. Detto questo, il mondo del calcio è anche il mondo delle bugie e tutto può cambiare nel giro di poche ore, soprattutto se Endrick comincia a bussare alla porta del Real dicendo che vuole giocare. In questo caso, avrà un peso determinante la volontà di Endrick. Ma è sicuro che Endrick venga alla Roma e giochi? Dove gioca? Non ha le caratteristiche che la Roma sta cercando, perché se non gioca centravanti, gioca a destra, dove c’è Dybala, che secondo Gasperini gioca sempre se sta bene (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90,9)
A oggi non c'è budget per fare il mercato. Vendere in anticipo, con uno "sconto" qualcuno di quelli in prestito? Potrebbe essere un'idea. Per il resto, da quello che so, si va solo sui prestiti, a meno che non trovi altri escamotage. Al momento, quel poco che sanno D'Amico e Gasperini è che si può andare su quel tipo di formula e neanche sanno se e quando si può andare. Una volta che i Friedkin scioglieranno le riserve, si avranno le idee più chiare, ma soprattutto ce le avranno soprattutto loro, perché io so che Gasperini non sa ancora nulla. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo 92.7)
 “Dybala è fortissimo, ma Soulé si merita la titolarità in questo momento, proprio per quello che ha fatto in assenza del 21. Si sta conquistando quello che deve, un club di alta classifica che si gioca la Champions e la titolarità in nazionale”. (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90,9)

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